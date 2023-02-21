Новиков Кузьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Новиков Иван
Рождение ребёнка
16.03.1930
Мать ребёнка: Новикова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.10.1931
Дочь: Хмелева Раиса Кузьминична
Мать ребёнка: Новикова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Лебедева Клавдия Кузьминична
Мать ребёнка: Новикова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.09.1941
Дочь: Гаврилова Софья Кузьминична
Мать ребёнка: Новикова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Наталья Кузьминична
Мать ребёнка: Новикова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новикова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новикова Анастасия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963