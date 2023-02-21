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Новиков Кузьма Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Новиков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1930

Сын: Новиков Арсентий Кузьмич

Мать ребёнка: Новикова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.10.1931

Дочь: Хмелева Раиса Кузьминична

Мать ребёнка: Новикова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Лебедева Клавдия Кузьминична

Мать ребёнка: Новикова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.09.1941

Дочь: Гаврилова Софья Кузьминична

Мать ребёнка: Новикова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Наталья Кузьминична

Мать ребёнка: Новикова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Альберт Кузьмич

Мать ребёнка: Новикова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Ананий Кузьмич

Мать ребёнка: Новикова Анастасия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Анастасия Дмитриевна

Смерть
1963
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