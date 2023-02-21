Красная Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пимен
Рождение ребёнка
1922
Сын: Красный Алексей
Отец ребёнка: Красный Иван
Рождение ребёнка
1924
Сын: Красный Яков
Отец ребёнка: Красный Иван
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1929
Сын: Красный Михаил
Отец ребёнка: Красный Иван
Рождение ребёнка
Около 1940
Смерть
Неизвестно