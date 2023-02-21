Красная Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красная Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
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1929 г.р.
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пимен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Красный Алексей

Отец ребёнка: Красный Иван

Печеники, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Красный Яков

Отец ребёнка: Красный Иван

Печеники, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красный Иван

Рождение ребёнка
1929

Сын: Красный Михаил

Отец ребёнка: Красный Иван

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красный Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красный Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красный Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красный Иван

Смерть
Неизвестно
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