Семендяев Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семендяев Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семендяев Иван Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семендяева Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Семендяева Степанида

Рождение ребёнка
1915

Сын: Семендяев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Семендяева Степанида

Смерть
Неизвестно

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