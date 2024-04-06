Семендяев Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семендяев Иван Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семендяева Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Семендяева Степанида
Рождение ребёнка
1915
Сын: Семендяев Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Семендяева Степанида
Смерть
Неизвестно