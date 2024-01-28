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Кожин Григорий Федорович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Кожин Федор Дмитриевич

Мать: Кожина Стефанида Панкратьевна (Патрикеевна?)

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
19.01.1784

Жена: Кожина Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кожин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Кожина Лукерья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Кожин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Кожина Лукерья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.03.1805

Дочь: (Кожина) Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Кожина Лукерья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кожин Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Кожина Лукерья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1845

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