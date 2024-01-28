Кожин Григорий Федорович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
19.01.1784
Жена: Кожина Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Кожина Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Кожина Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1805
Дочь: (Кожина) Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Кожина Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Кожина Лукерья Ивановна
Смерть
1845