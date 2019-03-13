Карташов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.11.1955
Дата смерти13.03.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1955
Рождение ребёнка
26.09.1979
Сын: Карташов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Карташова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
11.05.1984
Дочь: Кондратьева Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Карташова Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.2019
Уточнить местоположения кладбища.