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Карташов Владимир Николаевич

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Место рождения

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

Дата рождения

17.11.1955

Дата смерти

13.03.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1955

Отец: Карташов Николай Андреевич

Мать: Карташова Лидия Михайловна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.09.1979

Сын: Карташов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Карташова Ольга Михайловна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
11.05.1984

Дочь: Кондратьева Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Карташова Ольга Михайловна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташова Ольга Михайловна

Смерть
13.03.2019
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
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