Kirbits (Ilves) Agathe Anette — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kirbits (Ilves) Agathe Anette

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Место рождения

Vana Nursi, Võrumaa, Estonia

Дата рождения

18.09.1905

Дата смерти

29.07.1982

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

1928 г.р.
1929 г.р.
1931 г.р.
1933 г.р.
1935 г.р.
1941 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1905

Отец: Ilves Mihkel

Мать: Ilves (Urtson) Amalie Charlotte

Образование
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
taluperenaine
Крещение
02.10.1905
Бракосочетание
17.03.1928

Муж: Kirbits Oskar

Рождение ребёнка
09.04.1928

Сын: Kirbits Harri

Отец ребёнка: Kirbits Oskar

Рождение ребёнка
19.08.1929

Сын: Kirbits Kalju

Отец ребёнка: Kirbits Oskar

Рождение ребёнка
21.09.1931

Дочь: Kadak (Kirbits) Maimu

Отец ребёнка: Kirbits Oskar

Рождение ребёнка
25.06.1933

Сын: Kirbits Henn

Отец ребёнка: Kirbits Oskar

Рождение ребёнка
26.09.1935

Сын: Kirbits Elmo

Отец ребёнка: Kirbits Oskar

Рождение ребёнка
?.10.1941

Сын: Kirbits Vello

Отец ребёнка: Kirbits Oskar

Смерть
29.07.1982
Похороны
1982

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