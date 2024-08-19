Kirbits (Ilves) Agathe Anette
Место рожденияVana Nursi, Võrumaa, Estonia
Дата рождения18.09.1905
Дата смерти29.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1905
Отец: Ilves Mihkel
Образование
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
taluperenaine
Крещение
02.10.1905
Бракосочетание
17.03.1928
Муж: Kirbits Oskar
Рождение ребёнка
09.04.1928
Сын: Kirbits Harri
Отец ребёнка: Kirbits Oskar
Рождение ребёнка
19.08.1929
Сын: Kirbits Kalju
Отец ребёнка: Kirbits Oskar
Рождение ребёнка
21.09.1931
Дочь: Kadak (Kirbits) Maimu
Отец ребёнка: Kirbits Oskar
Рождение ребёнка
25.06.1933
Сын: Kirbits Henn
Отец ребёнка: Kirbits Oskar
Рождение ребёнка
26.09.1935
Сын: Kirbits Elmo
Отец ребёнка: Kirbits Oskar
Рождение ребёнка
?.10.1941
Сын: Kirbits Vello
Отец ребёнка: Kirbits Oskar
Смерть
29.07.1982
Похороны
1982