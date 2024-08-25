Никифорова (Перфилова) Людмила (Прасковья) Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никифоров Иван Павлович
Рождение ребёнка
16.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никифоров Иван Павлович
Смерть
Неизвестно