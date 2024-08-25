Никифорова (Перфилова) Людмила (Прасковья) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Перфилова) Людмила (Прасковья) Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Иван Павлович

Рождение ребёнка
17.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Иван Павлович

Рождение ребёнка
16.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Иван Павлович

Смерть
Неизвестно

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