Ратова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти14.10.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1939
Дочь: Фарафонова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Ратов Николай Александрович
Рождение ребёнка
30.05.1946
Отец ребёнка: Ратов Николай Александрович
Рождение ребёнка
11.03.1951
Дочь: Ратова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Ратов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1953