Ратова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

14.10.1953

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1939

Дочь: Фарафонова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Ратов Николай Александрович

Рождение ребёнка
30.05.1946

Сын: Ратов Володя Николаевич

Отец ребёнка: Ратов Николай Александрович

Рождение ребёнка
11.03.1951

Дочь: Ратова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Ратов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ратов Николай Александрович

Смерть
14.10.1953
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