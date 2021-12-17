Щербакова (Потяркина) Римма Григорьевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1958
Дочь: Ануфриева (Щербакова) Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Максимович
Рождение ребёнка
29.01.1960
Дочь: Гмырина (Щербакова) Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Максимович
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Евдокимова (Щербакова) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Максимович
Место жительства
2021