Щербакова (Потяркина) Римма Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова (Потяркина) Римма Григорьевна

Щербакова (Потяркина) Римма Григорьевна

avatar

Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

20.06.1930

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1930

Отец: Потяркин Григорий (Георгий) Петрович

Мать: Потяркина Акулина (Акилина) Евдокимовна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Григорий Максимович

Рождение ребёнка
27.09.1958

Дочь: Ануфриева (Щербакова) Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Максимович

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.01.1960

Дочь: Гмырина (Щербакова) Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Максимович

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1962

Дочь: Евдокимова (Щербакова) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Максимович

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Место жительства
2021
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.