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- Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1842 ст.

Дата смерти

01.04.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Фёдор Афанасьевич

Смерть
01.04.1904 ст.
Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область
Крестьянская жена, после 1-го брака в 62 года (от чахотки)
Похороны
03.04.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.267-268 (Умершие №-17ж)

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