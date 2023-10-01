- Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1842 ст.
Дата смерти01.04.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Фёдор Афанасьевич
Смерть
01.04.1904 ст.
Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область
Крестьянская жена, после 1-го брака в 62 года (от чахотки)
Похороны
03.04.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.267-268 (Умершие №-17ж)