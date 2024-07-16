Зубкова (Донскова) Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубкова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Зубков Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубков Александр Викторович
Отец ребёнка: Зубков Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубков Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Зубков Виктор Михайлович
Смерть
Неизвестно