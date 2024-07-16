Зубкова (Донскова) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова (Донскова) Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Донсков Степан (Родион/Стефан) Ананьевич

Мать: Донскова (Артёмова) Надежда (Анастасия) Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубкова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Зубков Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубков Александр Викторович

Отец ребёнка: Зубков Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубков Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Зубков Виктор Михайлович

Смерть
Неизвестно

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