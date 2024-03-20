(Berkowitz) Erni S
Место рожденияMissouri, USA
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Berkowitz William J
Отец ребёнка: Berkowitz Walter J
Missouri, United States
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Berkowitz Walter J
Missouri, USA
Место жительства
1930
Kansas City, Jackson, Missouri, USA
Рождение ребёнка
Около 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Berkowitz Walter J
Missouri, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
1047 West 53 Terrace, Kansas, Jackson, Missouri, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Berkowitz Walter J
Смерть
Неизвестно