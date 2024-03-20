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(Berkowitz) Erni S

Место рождения

Missouri, USA

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Около 1923 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Missouri, USA
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Berkowitz William J

Отец ребёнка: Berkowitz Walter J

Missouri, United States
Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Berkowitz Walter J

Missouri, USA
Место жительства
1930
Kansas City, Jackson, Missouri, USA
Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Berkowitz Walter J

Missouri, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
1047 West 53 Terrace, Kansas, Jackson, Missouri, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Berkowitz Walter J

Смерть
Неизвестно
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