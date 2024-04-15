Овчинников Леонтий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Леонтий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Овчинников Трофим Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Овчинников Филипп Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Овчинников Афанасий Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1812 по 1820
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Место жительства
С 1820
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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