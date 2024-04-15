Овчинников Леонтий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Овчинников Трофим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Овчинников Филипп Леонтьевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Овчинников Афанасий Леонтьевич
Место жительства
С 1812 по 1820
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Место жительства
С 1820
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно