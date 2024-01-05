Гультяева Матрёна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1910 ст.
Дочь: Гультяева Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Гультяев Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1911 ст.
Дочь: Гультяева Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Гультяев Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1913 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Иосиф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно