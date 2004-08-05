Ерошкин Олег Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1951
Дата смерти05.08.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1951
Отец: Ерошкин Николай Алексеевич
Мать: Раиса Кадыровна
Рождение ребёнка
1971
Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
08.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Арина Олеговна
Мать ребёнка: Ерошкина Нелля Анатольевна
Бракосочетание
1985
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Алексеевна
Смерть
05.08.2004
Похороны
Неизвестно
мкр. Кок-Кайнар