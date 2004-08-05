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Ерошкин Олег Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1951

Дата смерти

05.08.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1951

Отец: Ерошкин Николай Алексеевич

Мать: Раиса Кадыровна

Рождение ребёнка
1971

Сын: Ерошкин Эдуард Олегович

Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
08.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1981

Дочь: Арина Олеговна

Мать ребёнка: Ерошкина Нелля Анатольевна

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Бракосочетание
1985

Жена: Ерошкина Нелля Анатольевна

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Алексеевна

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Смерть
05.08.2004
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Похороны
Неизвестно
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
мкр. Кок-Кайнар
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