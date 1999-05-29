Ткаченков Панна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1915
Дата смерти29.05.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колос Луиза Николаевна
Отец ребёнка: Колос Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
05.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колос Николай Яковлевич
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
29.05.1999
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл