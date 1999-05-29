Ткаченков Панна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченков Панна Дмитриевна

Место рождения

Лозное, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

15.03.1915

Дата смерти

29.05.1999

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915

Отец: Ткаченко Дмитрий Ефимович

Мать: Ткаченко Марина Павловна

Лозное, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колос Луиза Николаевна

Отец ребёнка: Колос Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
05.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колос Николай Яковлевич

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
29.05.1999
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

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