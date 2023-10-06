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Самсонов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

15.05.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Микулина Анна Александровна

Мать ребёнка: Сампсонова Варвара Петровна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Корф Александра Александровна

Мать ребёнка: Сампсонова Варвара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сампсонова Варвара Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант
Смерть
15.05.1882
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: от тифа
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