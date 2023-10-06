Самсонов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти15.05.1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Микулина Анна Александровна
Мать ребёнка: Сампсонова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Корф Александра Александровна
Мать ребёнка: Сампсонова Варвара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант
Смерть
15.05.1882
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: от тифа