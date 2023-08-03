Лельевр (Закирова) Нурия Закиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1937
Отец: Закиров Закий Валиевич
Мать: Закирова Заябену
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова (Лельевр) Дина Анатольевна
Отец ребёнка: Лельевр Анатолий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лельевр Анатолий Владимирович
Смерть
Неизвестно