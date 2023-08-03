Лельевр (Закирова) Нурия Закиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лельевр (Закирова) Нурия Закиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1937

Отец: Закиров Закий Валиевич

Мать: Закирова Заябену

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова (Лельевр) Дина Анатольевна

Отец ребёнка: Лельевр Анатолий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лельевр Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
19.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лельевр Анатолий Владимирович

Смерть
Неизвестно

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