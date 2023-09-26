Давыдова (Мизина) Алёна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Мизина) Алёна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1991

Отец: Мизин Михаил

Мать: Южалина Светлана Вячеславовна

Рождение ребёнка
25.06.2013

Дочь: Давыдова Олеся Алексеевна

Отец ребёнка: Максимов Андрей

Рождение ребёнка
18.12.2014

Сын: Давыдов Артём Алексеевич

Отец ребёнка: Максимов Андрей

Рождение ребёнка
19.12.2018

Сын: Давыдов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Давыдов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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