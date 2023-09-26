Давыдова (Мизина) Алёна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1991
Отец: Мизин Михаил
Рождение ребёнка
25.06.2013
Дочь: Давыдова Олеся Алексеевна
Отец ребёнка: Максимов Андрей
Рождение ребёнка
18.12.2014
Отец ребёнка: Максимов Андрей
Рождение ребёнка
19.12.2018
Отец ребёнка: Давыдов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давыдов Алексей