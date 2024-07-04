Покровский Аркадий Николаевич
Место рожденияСкирневицы. Российкая Империя, ныне Польша.
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиОколо 1989
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Покровский Николай Павлович
Мать: (Разумова) Анна
Рождение ребёнка
22.09.1938
Сын: Покровский Николай Аркадъевич
Мать ребёнка: Покровская (Сучкова) Татьяна Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1989