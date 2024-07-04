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Покровский Аркадий Николаевич

Место рождения

Скирневицы. Российкая Империя, ныне Польша.

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Около 1989

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Покровский Николай Павлович

Мать: (Разумова) Анна

Рождение ребёнка
22.09.1938

Сын: Покровский Николай Аркадъевич

Мать ребёнка: Покровская (Сучкова) Татьяна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1989

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