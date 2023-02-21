Каширский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.03.1921
Сын: Каширский Лев Александрович
Мать ребёнка: Каширская ?
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Шмидт Муза Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каширская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Утикас Алла Александровна
Смерть
Неизвестно