Каширский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширский Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1921

Сын: Каширский Лев Александрович

Мать ребёнка: Каширская ?

Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Шмидт Муза Александровна

Мать ребёнка: не указана

Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каширская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Утикас Алла Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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