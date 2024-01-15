Корнилова (Остроумова) Таисия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнилова (Остроумова) Таисия Михайловна

Корнилова (Остроумова) Таисия Михайловна

avatar

Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

05.06.1884

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1884

Отец: Остроумов Михаил Александрович

Мать: Остроумова (Короткова) Екатерина Лукинична

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнилов Пётр Тарасович

Покровское, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнилов Пётр Тарасович

Работа или профессия
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Учитель
Работа или профессия
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Учитель
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
С 1902
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
учитель
Рождение ребёнка
29.07.1907

Сын: Корнилов Борис Петрович

Отец ребёнка: Корнилов Пётр Тарасович

Покровское, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.06.1909

Дочь: Шабарова (Корнилова) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Корнилов Пётр Тарасович

Смерть
1979

Мы используем куки для улучшения работы сайта.