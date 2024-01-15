Корнилова (Остроумова) Таисия Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.06.1884
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1884
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корнилов Пётр Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
С 1902
учитель
Рождение ребёнка
29.07.1907
Отец ребёнка: Корнилов Пётр Тарасович
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: Шабарова (Корнилова) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Корнилов Пётр Тарасович
Смерть
1979