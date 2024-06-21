Егоров ? Митрофанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Егоров ? Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Митрофан Христофорович

Мать: Егорова Варвара Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова (Смирнова) Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова (Смирнова) Лидия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова (Смирнова) Лидия Владимировна

Смерть
Неизвестно

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