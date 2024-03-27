(Ишмуратова) Муслифя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1852
Дочь: (Алиякбярова) Хайрибя
Отец ребёнка: Алиакбяр Бин Таминдар Бин Сулейман
Рождение ребёнка
13.01.1854
Сын: Хайрутдин Бин Алиакбар Бин Таминдар
Отец ребёнка: Алиакбяр Бин Таминдар Бин Сулейман
Рождение ребёнка
29.08.1856
Отец ребёнка: Алиакбяр Бин Таминдар Бин Сулейман
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Сабира Бин Алиакбар Бин Тимандар
Отец ребёнка: Алиакбяр Бин Таминдар Бин Сулейман
Смерть
Неизвестно