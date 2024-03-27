(Ишмуратова) Муслифя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ишмуратова) Муслифя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиакбяр Бин Таминдар Бин Сулейман

Рождение ребёнка
01.01.1852

Дочь: (Алиякбярова) Хайрибя

Отец ребёнка: Алиакбяр Бин Таминдар Бин Сулейман

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.01.1854

Сын: Хайрутдин Бин Алиакбар Бин Таминдар

Отец ребёнка: Алиакбяр Бин Таминдар Бин Сулейман

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.08.1856

Сын: Алиакбяров Саляхетдин

Отец ребёнка: Алиакбяр Бин Таминдар Бин Сулейман

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Сабира Бин Алиакбар Бин Тимандар

Отец ребёнка: Алиакбяр Бин Таминдар Бин Сулейман

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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