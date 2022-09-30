Ващенко (Перов) Евгений Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ващенко (Перов) Евгений Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1988

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

1970 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1988

Отец: Перов Виталий Николаевич

Мать: Степаненко (Крюкова) Марина Васильевна

Бракосочетание
05.10.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Бракосочетание
05.10.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.06.2016

Сын: Ващенко Гордей Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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