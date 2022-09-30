Ващенко (Перов) Евгений Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1988
Бракосочетание
05.10.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Бракосочетание
05.10.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.2016
Сын: Ващенко Гордей Евгеньевич
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