Товкач Йовга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Товкач) Хилина Антоновна
Отец ребёнка: Товкач Антон Прокопьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Товкач) Паладья Антоновна
Отец ребёнка: Товкач Антон Прокопьевич
Смерть
Неизвестно