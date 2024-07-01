Товкач Йовга 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Товкач Йовга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Товкач Антон Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Товкач) Хилина Антоновна

Отец ребёнка: Товкач Антон Прокопьевич

Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Товкач) Паладья Антоновна

Отец ребёнка: Товкач Антон Прокопьевич

Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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