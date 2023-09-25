Грицюк Юлия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицюк Юлия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грицюк Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
13.02.1908 ст.

Сын: Грицюк Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Грицюк Алексей Григорьевич

Здолбунов, Рівненська область
Восприемники: крестьянин местечка Волковинец Тихон Фёдорович Шведовский и крестьянка местечка Славуты Анна Андреевна, жена Василия Яцюка.
Смерть
Неизвестно

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