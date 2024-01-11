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Грумбах Николай Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грумбах Леонтий Карлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грумбах Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Грумбах Дарья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грумбах Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грумбах Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Грумбах Дарья Матвеевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Грумбах Александра Николаевна

Мать ребёнка: Грумбах Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Грумбах Надежда Нколаевна

Мать ребёнка: Грумбах Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Грумбах Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Грумбах Дарья Матвеевна

Смерть
?.12.1890

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