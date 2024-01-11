Грумбах Николай Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1890
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грумбах Леонтий Карлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грумбах Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Грумбах Дарья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грумбах Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грумбах Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Грумбах Дарья Матвеевна
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Грумбах Александра Николаевна
Мать ребёнка: Грумбах Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Грумбах Надежда Нколаевна
Мать ребёнка: Грумбах Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Грумбах Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Грумбах Дарья Матвеевна
Смерть
?.12.1890