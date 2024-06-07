Тюленева (Воронцова) Афросинья (Феня) Леонтьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тюленева (Воронцова) Афросинья (Феня) Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюленёв Перфил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюленёв Перфил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюленёв Перфил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюленёв Перфил

Рождение ребёнка
08.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюленёв Перфил

Смерть
Неизвестно

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