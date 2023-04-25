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Ларичев Степан Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1927

Отец: Ларичев Андрей Афанасьевич

Мать: Ларичева Анна Григорьевна

Военная служба
С 29.11.1944 по 15.01.1960
Учетно-послужная картотека Дата рождения: 24.04.1927 Место рождения: Ульяновская обл., Тагайский р-н, с. Уржумск Наименование военкомата: Тагайский РВК, Ульяновская обл., Тагайский р-н Дата поступлени... Показать все
Смерть
Неизвестно

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