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Воробьев Петр Дмитриевич
Воробьев Петр Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Запрудново
, Завражная волость, Макарьевский уезд
Дата рождения
18.12.1917
Пол
Мужской
Отец
Воробьев Дмитрий Александрович
Мать
Воробьева (Жильцова) Ольга Сидоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1917
Отец:
Воробьев Дмитрий Александрович
Мать:
Воробьева Ольга Сидоровна
Запрудново
, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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