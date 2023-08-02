Васёва Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Моров Владимир Никандрович
Мать: Морова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Васёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Васёв Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васёв Василий
Смерть
1986