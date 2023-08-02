Васёва Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васёва Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Моров Владимир Никандрович

Мать: Морова Анна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Васёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васёв Виктор Васльевич

Отец ребёнка: Васёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васёв Николай Васильевич

Отец ребёнка: Васёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Васёв Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васёв Василий

Смерть
1986
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