Рагузинский Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.?
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.?
Отец: Рагузинский Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рагузинская Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гомонова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
22.12.1985
Сын: Рагузинский Александр Викторович
Мать ребёнка: Рагузинская Наталья
Рождение ребёнка
16.11.1988
Сын: Рагузинский Артём Викторович
Мать ребёнка: Рагузинская Наталья
Рождение ребёнка
11.10.2003
Дочь: Суворова Юлия Викторовна
Мать ребёнка: не указана