Михайлова (Ганненко) Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Ганненко) Лидия Павловна

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Место рождения

Кутейниково

Дата рождения

18.03.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
18.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Владимир Васильевич

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Владимир Васильевич

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