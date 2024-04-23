Михайлова (Ганненко) Лидия Павловна
Место рождения
Дата рождения18.03.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Владимир Васильевич
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Владимир Васильевич