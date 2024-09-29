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Пройдаков Павел Дмитриевич

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Место рождения

Олешня, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

01.03.1919

Дата смерти

04.10.1962

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1919

Отец: Пройдаков Дмитрий Дорофеевич

Мать: Пройдакова (Соболева) Елизавета Гурьевна

Олешня, Суджанский муниципальный район, Курская область
Место рождения: суджанский район Курской области
Рождение ребёнка
13.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пройдакова (Овчаренко) Нина Григорьевна

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Бракосочетание
17.01.1950

Жена: Пройдакова (Овчаренко) Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
12.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пройдакова (Овчаренко) Нина Григорьевна

Смерть
04.10.1962
Шахты, город Шахты, Ростовская область

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