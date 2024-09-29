Пройдаков Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1919
Дата смерти04.10.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1919
Место рождения: суджанский район Курской области
Рождение ребёнка
13.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пройдакова (Овчаренко) Нина Григорьевна
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Бракосочетание
17.01.1950
Рождение ребёнка
12.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пройдакова (Овчаренко) Нина Григорьевна
Смерть
04.10.1962
Шахты, город Шахты, Ростовская область