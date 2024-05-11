Лумбин Фома Петров 04.10.1860 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лумбин Фома Петров

Место рождения

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

04.10.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1860 ст.

Отец: Лумбин Петр Минин

Мать: Лумбина (Макарова) Мария Иванова

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лумбина Елена Александрова

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Лумбин Григорий Фомин

Мать ребёнка: не указана

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Восприемник
13.08.1890
Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Лумбина Сосана Петрова дочь Лумбина Петра Петрова и Эпистилии Варфоломеевой
Рождение ребёнка
19.07.1891 ст.

Сын: Лумбин Илья Фомин

Мать ребёнка: Лумбина Елена Александрова

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Восприемник
14.12.1892
Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Павел - сын Петра Петрова ЛУМБИНа
Рождение ребёнка
11.09.1894

Сын: Лумбин Дмитрий Фомин

Мать ребёнка: Лумбина Елена Александрова

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Восприемник
01.10.1894
Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Михаил - сын Михаила Петрова ЛУМБИНа и Екатерины Андреевой.
Смерть
Неизвестно

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