Лумбин Фома Петров
Место рождения
Дата рождения04.10.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1860 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1887
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
13.08.1890
Лумбина Сосана Петрова дочь Лумбина Петра Петрова и Эпистилии Варфоломеевой
Рождение ребёнка
19.07.1891 ст.
Сын: Лумбин Илья Фомин
Мать ребёнка: Лумбина Елена Александрова
Восприемник
14.12.1892
Павел - сын Петра Петрова ЛУМБИНа
Рождение ребёнка
11.09.1894
Сын: Лумбин Дмитрий Фомин
Мать ребёнка: Лумбина Елена Александрова
Восприемник
01.10.1894
Михаил - сын Михаила Петрова ЛУМБИНа и Екатерины Андреевой.
Смерть
Неизвестно