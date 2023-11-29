Мищенко Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мищенко) Ольга
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мищенко Андрей
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мищенко Николай
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
18.02.1924
Дочь: Коломиец (Мищенко) Анна
Мать ребёнка: Екатерина