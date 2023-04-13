Чаузова Анна Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чаузов Поликарп
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Чаузов Иван
Рождение ребёнка
04.11.1930
Дочь: Бельтюкова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Чаузов Иван
Чеузовская 2-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чаузова Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Чаузов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чаузов Иван
Смерть
Неизвестно