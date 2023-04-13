Чаузова Анна Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаузова Анна Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чаузов Поликарп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Чаузов Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Чаузов Иван

Рождение ребёнка
04.11.1930

Дочь: Бельтюкова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Чаузов Иван

Чеузовская 2-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чаузова Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Чаузов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чаузов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Чаузов Иван

Смерть
Неизвестно
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