Леонтьев Михайло Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Леонтьев Кондрат Козьмин
Мать: Леонтьева Елена Иванова
10 лет в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Рождение ребёнка
1808
Сын: Леонтьев Тимофей Михайлов
Мать ребёнка: Леонтьева Ирина Степанова
4 год в 1812 РС Шатровская волость д.Ожогина 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно