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Леонтьев Михайло Кондратьев

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Леонтьев Кондрат Козьмин

Мать: Леонтьева Елена Иванова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
10 лет в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Леонтьев Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Леонтьева Ирина Степанова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 год в 1812 РС Шатровская волость д.Ожогина 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Ирина Степанова

Смерть
Неизвестно
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