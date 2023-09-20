Николай Алексеевич Комаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Алексеевич Комаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Комарова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
21.10.1950

Сын: Комаров Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Комарова Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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