Николай Алексеевич Комаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Комарова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1950
Сын: Комаров Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Комарова Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно