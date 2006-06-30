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Пустовая (Кашлаева) Галина Борисовна

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Место рождения

Березовка, Ивановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

28.08.1951

Дата смерти

30.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1951

Отец: Кашлаев Борис Ильич

Мать: Кашлаева (Михно) Наталья Ивановна

Березовка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Место жительства
1974
Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
20.07.1974

Муж: Пустовой Анатолий Николаевич

Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
06.05.1975

Сын: Пустовой Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Пустовой Анатолий Николаевич

Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Место жительства
1977
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
24.02.1980

Сын: Пустовой Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Пустовой Анатолий Николаевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
30.06.2006
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Причина смерти: рак груди. Химеотерапия. Лечение не помогло.

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