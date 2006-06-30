Пустовая (Кашлаева) Галина Борисовна
Место рождения
Дата рождения28.08.1951
Дата смерти30.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1951
Место жительства
1974
Бракосочетание
20.07.1974
Рождение ребёнка
06.05.1975
Сын: Пустовой Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Пустовой Анатолий Николаевич
Место жительства
1977
Рождение ребёнка
24.02.1980
Сын: Пустовой Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Пустовой Анатолий Николаевич
Смерть
30.06.2006
Причина смерти: рак груди. Химеотерапия. Лечение не помогло.