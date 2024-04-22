Моисеев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Василий

Место рождения

Тула

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Константин Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Моисеева) Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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