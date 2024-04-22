Моисеев Василий
Место рожденияТула
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Константин Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Моисеева) Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно