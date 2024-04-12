Бесчастнов Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.03.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1947
Рождение ребёнка
14.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бесчастнова Галина Сергеевна
Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бесчастнов Илья Сергеевич
Мать ребёнка: Бесчастнова Галина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно