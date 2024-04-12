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Бесчастнов Сергей Михайлович

Место рождения

Никольское-Трубецкое, Пехорская волость, Московский уезд

Дата рождения

04.03.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1947

Отец: Бесчастнов Михаил Терентьевич

Мать: Бесчастнова Мария Ивановна

Никольское-Трубецкое, Пехорская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бесчастнова Галина Сергеевна

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бесчастнов Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Бесчастнова Галина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бесчастнова Галина Сергеевна

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