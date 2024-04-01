Алипов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алипов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анохина Матрена Степановна

Мать ребёнка: Алипова ?

село Отрадовка Азовский район, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алипова Елена

Мать ребёнка: Алипова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алипова Евдокия

Мать ребёнка: Алипова ?

Смерть
Неизвестно
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