Алипов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анохина Матрена Степановна
Мать ребёнка: Алипова ?
село Отрадовка Азовский район, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алипова Елена
Мать ребёнка: Алипова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алипова Евдокия
Мать ребёнка: Алипова ?
Смерть
Неизвестно