Нихамов Григорий
Место рожденияг.Орша БССР
Дата рождения1907
Дата смерти07.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нихамова (Хургина) Фаня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нихамова (Хургина) Фаня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нихамова (Хургина) Фаня
Военная служба
Неизвестно
Нихамов Григорий Лазаревич лейтенант В архив Дата рождения __.__.1907 Место рождения БССР, г. Орша Посмотреть на карте Последнее место службы 164 сд Дата выбытия 07.08.1942 Причина выбытия убит Первич... Показать все
Смерть
07.07.1942
Причина смерти: погиб на войне
Похороны
Неизвестно