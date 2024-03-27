Нихамов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нихамов Григорий

Место рождения

г.Орша БССР

Дата рождения

1907

Дата смерти

07.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нихамова (Хургина) Фаня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нихамова (Хургина) Фаня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нихамова (Хургина) Фаня

Военная служба
Неизвестно
Нихамов Григорий Лазаревич лейтенант В архив Дата рождения __.__.1907 Место рождения БССР, г. Орша Посмотреть на карте Последнее место службы 164 сд Дата выбытия 07.08.1942 Причина выбытия убит Первич... Показать все
Смерть
07.07.1942
Причина смерти: погиб на войне
Похороны
Неизвестно

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