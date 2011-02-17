Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1947
Дата смерти17.02.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривошеев Анатолий
Рождение ребёнка
25.07.1967
Сын: Кривошеев Генадий
Отец ребёнка: Кривошеев Анатолий
Рождение ребёнка
05.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кривошеев Анатолий
Смерть
17.02.2011