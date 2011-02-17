Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1947

Дата смерти

17.02.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеев Анатолий

Рождение ребёнка
25.07.1967

Сын: Кривошеев Генадий

Отец ребёнка: Кривошеев Анатолий

Рождение ребёнка
05.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривошеев Анатолий

Смерть
17.02.2011

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