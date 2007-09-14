Мирский Семен Филиппович
Место рождения
Дата рождения25.01.1920
Дата смерти14.09.2007
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1920
Отец: Железняк Филипп
Мать: Кондратенко Александра
Рождение ребёнка
10.04.1956
Сын: Мирский Евгений Семенович
Мать ребёнка: Мирская (Колесникова) Антонина Константиновна
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
14.09.2007
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область