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Мирский Семен Филиппович

Место рождения

Радаловка, Полтавська область

Дата рождения

25.01.1920

Дата смерти

14.09.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1920

Отец: Железняк Филипп

Мать: Кондратенко Александра

Радаловка, Полтавська область
Рождение ребёнка
10.04.1956

Сын: Мирский Евгений Семенович

Мать ребёнка: Мирская (Колесникова) Антонина Константиновна

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
14.09.2007
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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