Овчинникова (Абрамова) Анна (Нюша) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Абрамова) Анна (Нюша)

Место рождения

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

03.12.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1906

Отец: Абрамов Иуда (Юдай)

Мать: Абрамова Евдокия

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Вячеслав

Отец ребёнка: Овчинников Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Андрей

Смерть
Неизвестно
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