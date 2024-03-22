Овчинникова (Абрамова) Анна (Нюша)
Место рождения
Дата рождения03.12.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1906
Отец: Абрамов Иуда (Юдай)
Мать: Абрамова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчинников Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Вячеслав
Отец ребёнка: Овчинников Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчинников Андрей
Смерть
Неизвестно