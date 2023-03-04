Няттиев Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Няттиев Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.?

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.?

Отец: Няттиев Семен

Мать: Няттиева Екатерина Николаевна

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