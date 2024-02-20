Есенова (Мистулова) Гума Кайсыновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Есенов Дохцико Шаулохович
Отец ребёнка: Есенов Шаулох Мулдарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канукова Залихан Шаулоховна
Отец ребёнка: Есенов Шаулох Мулдарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есенов Дзамырза Шаулохович
Отец ребёнка: Есенов Шаулох Мулдарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есенов Кудаберд Шаулохович
Отец ребёнка: Есенов Шаулох Мулдарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно